Оформить электронную трудовую книжку можно будет с 1 января

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства России.

– Электронная форма трудовой книжки – почти полный аналог бумажной. В ней есть информация о сотруднике, месте работы, дате приема и увольнения, причине прекращения трудового договора, – рассказали в пресс-службе кабмина.

Посмотреть электронную книжку можно в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, а также через приложения этих ресурсов. Можно будет оформить выписку у последнего работодателя, в Пенсионном фонде или МФЦ.

Закон о постепенном переходе на электронные трудовые книжки вступил в силу с 1 января 2020 года. До 31 октября работодатели должны сообщить персоналу о возможности выбрать удобный формата трудовой книжки – бумажный или электронный. При выборе электронной формы «обычная» трудовая книжка выдается на руки, а работодатель перестает отвечать за ее ведение. Однако ее нужно сохранить, потому что в электронном варианте будут фиксироваться только данные после 2020 года.

У всех, кто впервые устроится на работу после 1 января 2021 года, будут только электронные трудовые книжки.