Первый офис Сбера нового формата открылся в Петрозаводске по адресу: Первомайский проспект, д. 30. Здесь можно не только совершить привычные банковские операции, но и воспользоваться популярными решениями экосистемы Сбера.

Филиал отличает безбарьерное пространство клиентского зала - обслуживание теперь осуществляется за удобными столиками. Все традиционные и новые услуги можно получить в любом удобном для клиента месте офиса за чашкой кофе, который продается непосредственно в Сбере. Сменился и привычный облик банкоматов: обновлённые устройства самообслуживания сочетают в себе современный дизайн, материалы и технологии, интуитивно понятную эргономику. Их форма напоминает смартфон, а интерфейс — уже хорошо знакомые мобильные приложения Сбера.

В филиале появилась зона, где можно протестировать умные устройства Sber: SberPortal, SberBox, SberBox Top, смарт-лампы и смарт-розетки, а также подключиться к мультимедийному сервису Okkо и мобильному оператору СберМобайл. Кроме того, клиентам доступны услуги отправки и получения посылок с помощью сервиса СберЛогистика. Забрать заказ из СберМегаМаркета или любой другой можно как у сотрудников банка, так и в постамате в помещении офиса.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: