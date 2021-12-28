Еще есть время подготовиться к встрече Рождества экспромтом

6 января в 18:00 квартет «Exprompt» приглашает встретить православное Рождество в кругу друзей. Концерт так и называется «Рождественский экспромт». Как считают сами артисты, Рождество в России – это уже не шумный новогодний карнавал, это скорее праздник в кругу друзей у камина с бокалом вина и музыкой, способной проникнуть в самую душу. Программа, подготовленная квартетом – прекрасный зимний музыкальный калейдоскоп: русская классическая музыка в обработке для квартета народных инструментов, цыганские романсы и рождественские мелодии со всего мира.

Самый прославленный квартет нашей республики «Exprompt» блестяще исполняет самую разную музыку. Ансамбль смог соединить традиции русского городского фольклора с традициями классического камерного жанра, музыкантам присущи не только филигранность исполнения и удивительная ансамблевая игра, но также обаяние и большая эмоциональная.

В исполнении звездной четверки: домристки Ольги Клещенко, балалаечника Алексея Клещенко, баяниста Николая Истомина и басиста Евгения Тарасенко, прозвучат сочинения Чайковского, Рахманинова, Фомина, Бабаджаняна, Пьяццоллы, Стравинского, Цфасмана и другие любимые мелодии.

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