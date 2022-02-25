Официальный курс евро снизился на 4 рубля

Центробанк опубликовал официальные курсы валют на выходные и понедельник. Рубль укрепился после существенного падения в четверг, следует из данных регулятора.

Курс евро снизился на 4,17 рубля. Европейская валюта стоит теперь 93,60 рубля. Доллар подешевел на 3,38 рубля до отметки 83,55 рубля.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 3,74 рубля до уровня 88,07 рубля. Фото pixabay.com/martaposemuckel