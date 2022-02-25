500 потенциальных рабочих получат помощь в профподготовке

Расширение производства компании «Русский Лесной Альянс» в Петрозаводске требует привлечения квалифицированных кадров, которых сейчас в регионе дефицит. Об этом рассказал директор предприятия Сергей Савицкий приехавшему на промплощадку главе региона Артуру Прафенчикову.

В настоящий момент компания разрабатывает два инвестпроекта стоимостью 5 млрд рублей. Осенью был открыт новый цех мебельного щита. В планах – запуск второй очереди лесопильного производства. В дальнейшем предполагается организация фанерного производства, а также строительство теплоэлектростанции на отходах деревообработки. Уже сейчас предприятию требуются электрики, слесари, станочники. Позже откроются еще 500 рабочих вакансий.

Поэтому проблема в профессиональных кадрах особенно актуальна. Об этом он рассказал главе республики, который, в свою очередь, дал профильным ведомствам поручение разработать дорожную карту по взаимодействию работодателя, учебных заведений и центров занятости населения в профподготовке будущих специалистов. А руководитель компании со своей стороны предложил проводить на предприятии практики или обучающие занятия для них. Фото: gov.karelia.ru