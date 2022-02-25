DNS поднял цены до 30 процентов и сообщил о дальнейшем их росте

Крупнейшая сеть электроники из-за падения курса рубля повысила цены на товары. Некоторые позиции в DNS подорожали на 30 процентов, передает РИА Новости.

По словам директора сети Дмитрия Алексеева, рост цен, вероятно, продолжится.

Топ-менеджер объяснил ситуацию в том числе и нехваткой товаров. Он заявил, что все развивается по очень плохому сценарию. Из-за введения санкций встал вопрос о проблемах с поставками.