Официальные порталы компаний стали мишенью для обмана пользователей

Специалисты оператора выявили тренд, при котором мошенники используют уязвимости в работе корпоративных сайтов и настраивают переадресацию с них на фишинговые страницы. Далее злоумышленники распространяют ссылку на одну из легитимных страниц этого сайта. Получатели не подозревают, что от имени известного им бренда действуют мошенники, и зачастую не видят, как при переходе срабатывает редирект на поддельный ресурс. Защитные решения МегаФона детектируют попытки пользователей посетить выявленные фишинговые сайты и уведомляют об опасности. Но абоненты могут игнорировать предупреждения и, в таком случае, рискуют стать жертвами мошенников.

Другие похожие схемы, в которых злоумышленники также используют легитимные сайты для своих целей, выявили и специалисты «Лаборатории Касперского». По данным компании, за первые два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество заблокированных попыток перехода российских пользователей на поддельные страницы, размещенные на атакованных легитимных порталах, возросло примерно в три раза и составило несколько сотен тысяч.

«Повышение уровня киберграмотности пользователей и совершенствование инструментов защиты вынуждают мошенников изобретать новые способы обмана. Стать жертвой рискует не только клиент, но и бизнес. Взломанный корпоративный сайт, ставший частью мошеннической схемы, может нанести удар по самой компании и повлечь за собой юридические и репутационные риски. Владельцам ресурсов необходимо проводить аудит уязвимости и следить за актуальностью ПО, систем управления, регулярно менять пароли для доступа администраторов сайтов. Защитные решения, основанные, в том числе, на анализе big data, позволяют выстраивать защиту от интернет-мошенничества как для бизнеса, так и для собственных абонентов»,

— прокомментировал Сергей Хренов, директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона.

Фото: Мегафон