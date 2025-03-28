28 марта 2025, 15:43
Общество

Специалисты рассказали об отключениях телесигнала в Карелии

В двух населенных пунктах на следующей неделе не будет работать телевидение
Фото: unsplash.com / Khalid Alshehri

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания в республике на следующую неделю.

По данным РТПЦ, на неделе с 31 марта по 6 апреля перебои с вещанием телевидения и радио ожидаются только в двух населенных пунктах. В Пряже сигнал пропадет 31 марта с 11 до 17 часов. В Святозере телевизоры не будут работать 2 апреля также с 11 до 17 часов.

Временные неудобства будут связаны с проведением плановых профилактических работ.

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Метки: 
Пряжа
Святозеро
телевидение
ртпц
профилактика
новости Карелии