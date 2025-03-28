Специалисты рассказали об отключениях телесигнала в Карелии

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график отключений вещания в республике на следующую неделю.

По данным РТПЦ, на неделе с 31 марта по 6 апреля перебои с вещанием телевидения и радио ожидаются только в двух населенных пунктах. В Пряже сигнал пропадет 31 марта с 11 до 17 часов. В Святозере телевизоры не будут работать 2 апреля также с 11 до 17 часов.

Временные неудобства будут связаны с проведением плановых профилактических работ.