28 марта 2025, 15:19
Общество

Водителей проверят на трезвость в субботу в Петрозаводске

Рейд «Контроль трезвости» запланирован на 29 марта в карельской столице
Фото ГАИ

В субботу, 29 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом проинформировала пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.

На дорогах города пройдут массовые проверки водителей. Тормозить будут всех подряд. Стражи порядка будут искать пьяных за рулем.

Петрозаводчан просят помочь сделать город более безопасным. Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44.

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Петрозаводск
ГАИ
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