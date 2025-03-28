28 марта 2025, 15:19
Водителей проверят на трезвость в субботу в Петрозаводске
Рейд «Контроль трезвости» запланирован на 29 марта в карельской столице
Фото ГАИ
В субботу, 29 марта, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом проинформировала пресс-служба Госавтоинспекции карельской столицы.
На дорогах города пройдут массовые проверки водителей. Тормозить будут всех подряд. Стражи порядка будут искать пьяных за рулем.
Петрозаводчан просят помочь сделать город более безопасным. Сообщить о нетрезвом водителе можно в дежурную группу Госавтоинспекции по телефонам 715-900, 78-44-44.