Одну сосну спилят в Соломенском парке, чтобы сделать дорожки

В парке в Соломенном распланировали будущую пешеходную дорожку. В преддверии осени чиновники решили продолжить благоустраивать парк отдаленного района столицы Карелии. За 1,8 миллиона рублей подрядчик уложит здесь цветную брусчатку на площади 573 кв.м. Пожертвовать придется одной сосной с повреждениями ствола, сообщили в мэрии.

Работы по обустройству дорожек намерены завершить в октябре. Год назад в парке поставили фонари, скамейки, в районе улицы Труда установили каменную контейнерную площадку для твердых коммунальных отходов.

Благоустройство парка обещают продолжить в следующем году. Чиновники хотят сделать зону с тренажерами и поставить спортивную площадку.

Ранее «Петрозаводск говорит» рассказывал о проблемах благоустройства района. Подробнее в материале «Пизанские башни» и стойкий аромат отравляют жизнь в Соломенном». (фото администрация города)