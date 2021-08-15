«Пизанские башни» и стойкий аромат отравляют жизнь в Соломенном

Текст и фото: Антонина Кябелева

Об активисте из петрозаводского микрорайона Соломенное Рустаме Кадирове я случайно услышала год назад, когда делала репортаж о реконструкции городских парков, попавших в программу «Формирование комфортной городской среды». Тогда выяснилось, что подрядная организация бросила работы в Соломенском парке, оставив после себя свалку строительных отходов.

Случайная прохожая Надежда Александровна рассказала, что за ходом работ внимательно следил местный активист Рустам Кадиров, который лучше других осведомлен о происходящем.

Пенсионерка с нескрываемой гордостью показала аккуратную дорожку, которую соорудили местные жители на месте, где постоянно скапливалась грязь. Снятые с территории парка и брошенные строителями старые плиты пусть немного, но сделали жизнь людей действительно комфортнее.

Тогла с Рустамом Кадировым мне встретиться не пришлось. Недавно жители Соломенного обратились в прокуратуру Карелии и к главе РК с просьбой помочь в решении самых острых проблем микрорайона. Инициатором обращения стал Кадиров. Встреча с ним обернулась экскурсией по микрорайону, который чиновники часто называют отдаленным, а местные жители считают перспективным.

Программу «Формирование комфортной городской среды», на которую в 2020 году были брошены около 175 миллионов рублей, полностью реализовать так и не удалось. Соломенский парк – яркое тому подтверждение.

«Я был уверен, что с парком все будет хорошо. Контролировал подрядчика, познакомился с прорабом, наблюдал за качеством работ. Потом рабочие стали все реже появляться, а затем и вовсе пропали»,

- вспомнил Рустам.

Другой соломенский активист Сергей показал место, где еще в прошлом году должна была появиться спортивная площадка. Груды песка и фонарные столбы по периметру – все, чего смогли добиться местные жители.

«Пока только освещение сделали. В петрозаводской администрации говорят, что закупили тренажеры. В общем, оборудование для площадки есть»,

- заметил Сергей.

Рустам рассказал, что жители Соломенного уже в третий раз победили в отборочном конкурсе и попали в программу «Формирование комфортной городской среды», которую будут реализовывать в 2022 году. Благодаря этому появилась надежда, что спортивную площадку «домучают» в 2022 году, и жители Соломенного, хоть и с опозданием на несколько лет, получат возможность играть в волейбол и баскетбол. Выложить брусчаткой дорожки в парке в мэрии Петрозаводска обещают уже в этом году.

Постоянный запах фекалий уже давно мучает жителей многоэтажных благоустроенных домов. Сначала, признался Рустам, «грешили» на управляющую компанию «Гарантия плюс». Выяснилось, что проблема – глубже, связана не внутридомовыми сетями, а с внешними, которые давно требуют замены. Соломенские активисты готовят встречу с техническим директором АО «ПКС-Водоканал», чтобы хотя бы наметить пути решения дурно пахнущей проблемы.

Разрушающееся деревянное здание, расположенное на улице Детская, 6, должны были снести.

«Здание было признано аварийным, и его выкупили. Мэр города Владимир Любарский еще месяц назад обещал, что здание будет снесено. Это строение угрожает жизни граждан. С него падают куски шифера, прорывается канализация. Мы своими силами заколотили дом как могли, но туда все равно по ночам проникают наркоманы, молодежь. В любой момент может вспыхнуть пожар»,

- сказал Кадиров.

Одна из острых проблем микрорайона – отсутствие досуговых молодежных центров. От прежнего подростково-молодежного клуба «Мечта» остались только вывеска и информация о режиме работы.

«Клуб размещался в деревянном здании, которое было признано аварийным. Его закрыли, а здание продали. Здание до сих пор стоит, а подросткам просто некуда идти. Как следствие, стали активнее распространяться наркотики»,

- рассказал Сергей.

В плане организации молодежного клуба соломенские активисты уже не надеются на государство. Они планируют найти грант и самостоятельно создать центр для занятий с подростками. Были встречи и с представителями петрозаводской администрации, и с министром образования Романом Голубевым. Но внятного ответа, по словам Сергея, получено не было:

«Работу центра переформатировали на школу, но там это не работает. Дети после уроков чисто психологически хотят сменить обстановку, целый день проводить в школе тяжело. Мы пытались это объяснить и в городской администрации, и в министерстве, но получили расплывчатый ответ, мол, мы подумаем».

Разбитые дороги – классика соломенских будней. Правда, в последнее время постепенно ситуация стала улучшаться. По словам соломенских общественников, разбитую площадку возле магазинов на улице Труда должны сделать уже в этом году. А вот за ремонт спуска по улице Гористая, который представляет угрозу, в том числе и для общественного транспорта, пока никто не берется. Самое обидное, что неотремонтированным оказался небольшой, но самый важный в плане безопасности участок дороги, длиной около ста метров.

После разбитого спуска начинается часть микрорайона с неустойчивым электроснабжением. Жители домов в районе улицы Логмозерская и одноименной набережной живут в постоянно страхе оказаться без энергоснабжения. Несмотря на то, что в 2020 году ввели в эксплуатацию новую подстанцию, которая должна была избавить граждан от перебоев с электроэнергией.

Заросшая опора ЛЭП

«На протяжении 2021 года сложилась ситуация, когда электроэнергия отключается систематически по причине обрывов проводов, падения столбов, в том числе из-за дождя и ветра, при том, что погодные условия не экстремальные. Это происходит, на наш взгляд, из-за отсутствия своевременных мер по обновлению столбов, проводов, отсутствия санитарной рубки деревьев под проводами. За период с мая 2021 года и по настоящее время произошло до 10 отключений, из них два самых больших в мае - более 24 часов, в августе - более 12 часов. Часть этого микрорайона застраивается, ввиду отсутствия газоснабжения многие дома полностью на электричестве - отопление, вода, соответственно, невозможно приготовить еду, помыться, не работает водоснабжение и канализация, в холодный период дома очень быстро остывают», - сказано в обращении жителей Соломенного.

Для того чтобы понять, в чем недуг, достаточно небольшой прогулки по улице Логмозерская.

«Это наши «пизанские башни»,

- невесело пошутили соломенские активисты, показывая на мачты освещеия и опоры ЛЭП.

Откровенно говоря, Пизанской башне далеко до наклона соломенских конструкций. Опоры ЛЭП наклонились к земле настолько сильно, что, кажется, еще мгновение - и они рухнут. Очевидно, что никакие правила безопасности здесь не соблюдены, и любой инспектор схватился бы за голову от столь откровенной картины. Там, где сохранились старые деревянные опоры – другая беда. «Прямостоящие» стобы так густо заросли деревьями, что любой сильный ветер почти гарантирует обрыв проводов. Не удивительно, что места недавних обрывов заметны невооруженным взглядом.

В прошлом году в Соломенном начали строить новый лестничный спуск к наплавному мосту. С лестницы открывается роскошный вид на озеро, мост, Сретенский храм. Но и тут не все благополучно. На лестнице предусмотрен спуск для детских и инвалидных колясок. Но у современных детских колясок расстояние между передними колесами уже, чем у конструкции на лестнице. В итоге детские коляски оказались «не по размеру».

В первоначальном варианте проекта предполагалось освещение. По позднее оно куда-то исчезло, и длинный лестничный спуск в темное время суток не освещается. Заметно, что так и не завершено благоустройство территории вдоль лестницы. Как обычно, прекрасная идея оказалась подпорченной качеством ее воплощения.

У Рустама Кадирова и его единомышленников множество планов, связанных с благоустройством Соломенного. На площадках отдыха между лестничными пролетами они хотят поставить информационные стенды, рассказывающие об истории микрорайона и Сретенского храма. Рядом с лестницей на скале можно соорудить смотровую площадку. Петрозаводский предприниматель Сергей Серегин, рассказал Рустам, готов помочь.

Жителям Соломенного хотелось бы привести в порядок Главную площадь, где привыкли парковаться фуры. По согласованию с городской администрацией активисты отгородили площадь от проезжей части бетонными блоками, чтобы притормозить окончательное разрушение площади.

Рустам живет в Соломенном с рождения. На втором курсе университета он увлекся философией. Тогда ему и захотелось погрузиться в общественную работу.

«У микрорайона огромные перспективы. Но суть общественной работы для меня даже не в том, чтобы изменить облик района, сделать его комфортнее для жизни. Я вижу главный смысл в том, чтобы объединить людей разных поколений, научить их взаимодействовать с властью, с бизнесом, друг с другом, образно говоря, научить их включать голову. Люди должны поверить в то, что они могут абсолютно все. И это не зависит от государства. Для меня общественная работа превратилась в микросоциальный эксперимент. Мне важно понять, можно ли вывести, прежде всего молодежь, из состояния социальной комы», - сказал Рустам Кадиров. Хочется надеяться, что соломенский эксперимент окажется удачным…