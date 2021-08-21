О чем говорит Орден на груди Петра I у cтелы Города Воинской славы

На первом барельефе у стелы Города Воинской славы мы видим Петра I и, очевидно, Александра Даниловича Меншикова. То, что рядом именно Меншиков, можно догадаться по одинаковым с Петром орденам Святого Апостола Андрея Первозванного.

В свое время быть первым лицом России означало иметь боевой опыт. Эти храбрые воины носили на бедре шпагу не потому, что статус велел, а потому что это было их гвардейское боевое оружие.

Обратим внимание и на памятник Петру I на набережной Петрозаводска. Потрясающая детализация скульптора Ивана Шредера, и с особым тщанием выбит орден Св. Андрея Первозванного. (Видео)