Одиннадцать стран могут стать безвизовыми для россиян

В МИД озвучили страны, с которыми готовятся соглашения о возможности безвизовых поездок россиян, сообщает ТАСС. Всего их одиннадцать.

«Проекты межправительственных соглашений о безвизовых поездках граждан с рядом государств, а это: Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго, находятся на различных стадиях проработки», - сказал замминистр иностранных дел РФ Евгений Иванов.

Представитель дипведомства обещал, что общественность узнает, когда договоренности будут подписаны. // фото freepik.com