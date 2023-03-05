Минобороны открыло дополнительную горячую линию по вопросам СВО

Оборонное ведомство запустило дополнительную горячую линию по вопросам специальной военной операции. Об этом сообщается в официальных группах Минобороны в мессенджерах и соцсети.

Россияне могут обращаться с вопросами о проведении СВО на короткий номер 117. Кроме того, информацию по вопросам частичной мобилизации и призыва на военную службу можно получить по номеру 122.

Единый номер информационно-справочной службы – 122 был открыт 22 сентября 2022 года. // фото unsplash.com