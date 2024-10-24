24 октября 2024, 09:50
Один из троллейбусных маршрутов Петрозаводска приостановит работу
Троллейбус №7а перестанет курсировать на период школьных каникул
Один из троллейбусов Петрозаводска временно прекратит работу. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».
По данным учреждения, на период осенних школьных каникул отменяется троллейбус №7а. Он не будет работать с 26 октября по 4 ноября.
Напомним, что маршрут №7а изначально вводился для того, что возить детей с Ключевой на Кукковку в период проведения капитального ремонта школы №3. // Фото «Петрозаводск говорит»