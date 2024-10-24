Эксперт перечислил способы предотвратить появление царапин на паркете

Эксперт рекомендует использовать войлочные накладки на ножки мебели, чтобы снизить риск появления вмятин и царапин на паркете. Также россиянам посоветовали регулярно обновлять защитное покрытие, обращаясь к профессионалам в этой сфере, об этом сообщает Lenta.ru.

Для сохранения паркета в эстетически красивом виде эксперт советует раз в полгода проводить генеральную уборку с использованием специального оборудования. Это может быть однодисковая машина и средства для глубокой очистки.

Эксперт подчеркивает важность обновления защитного покрытия паркета. Если он находится под маслом, то его рекомендуют менять каждые два-три года. Паркет, покрытый лаком, обновлять можно реже — раз в пять-шесть лет. В некоторых случаях необходима перешлифовка, которую проводят примерно раз в 10 лет. // Фото: freepik