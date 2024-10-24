Все марки бензина продолжают дорожать в Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 15 по 21 октября. Рост отмечается во всех категориях, следует из данных ведомства.

Так, бензин марки АИ-98 и выше за неделю стал дороже на 0,2%. Бензин марки АИ-92, АИ-95, а также дизельное топливо выросли в цене на 0,1%.

Мониторинг цен на бензин ведется в трех городах Карелии - в Петрозаводске, Сегеже и Костомукше. // Фото: unsplash.com / Engin Akyurt