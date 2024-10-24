Россияне узнали, как безопасно водить автомобиль зимой

Автоэксперт Дмитрий Сапцов рекомендует зимой ездить аккуратно и плавно, не спеша, с включенным ближним светом фар. Также специалист посоветовал в холодное время года вовремя менять стеклоочистители и возить с собой запас незамерзайки, об этом сообщает «Lenta.ru».

Дмитрий Сапцов обратил внимание россиян на то, что лучше снижать скорость, увеличивать дистанцию до впереди идущего автомобиля или объезжать опасный участок. Это поможет избежать нештатных ситуаций: заноса, сноса или столкновения. Зимой водитель также должен быть готов к обледенелым участкам дороги.

Автоэксперт отметил, что за руль зимой надо садиться в хорошем физическом и психическом состоянии. Если водитель устал, недоспал или простыл, то ему лучше отказаться от поездки. // Фото: freepik