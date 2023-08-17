17 августа 2023, 11:39
Один человек погиб в жесткой аварии на трассе Медвежьегорск-Вологда
Два автомобиля столкнулись в Пудожском районе: с места ДТП в больницу доставили четверых пострадавших
Два отечественных автомобиля столкнулись вечером 16 августа на трассе А-119 «Медвежьегорск-Вологда». Один автомобиль оказался в кювете. Оба легковых авто получили механические повреждения.
Как сообщили пудожские спасатели, в результате столкновения погиб один человек.
Спасатели отключили аккумуляторные батареи, оказали первую помощь, помогли пострадавшим выбраться из поврежденных автомобилей. Четверых пострадавших госпитализировали в Пудожскую ЦРБ. // фото скриншот видео VK-паблика «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»