Один человек погиб в жесткой аварии на трассе Медвежьегорск-Вологда

Два отечественных автомобиля столкнулись вечером 16 августа на трассе А-119 «Медвежьегорск-Вологда». Один автомобиль оказался в кювете. Оба легковых авто получили механические повреждения.

Как сообщили пудожские спасатели, в результате столкновения погиб один человек.

Спасатели отключили аккумуляторные батареи, оказали первую помощь, помогли пострадавшим выбраться из поврежденных автомобилей. Четверых пострадавших госпитализировали в Пудожскую ЦРБ. // фото скриншот видео VK-паблика «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району»