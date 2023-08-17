Жительница Карелии пыталась получить компенсацию и лишилась сбережений

В полицию Кемского района обратилась 68-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевшая пояснила, что ей позвонили якобы сотрудники прокуратуры, которые рассказали, что ей полагается компенсация за приобретенное лекарство, которое оказалось некачественным. Женщина ранее действительно ранее заказывала через интернет средство для суставов, поэтому легко поверила в предложение.

Для получения компенсации в 500 тысяч рублей требовалось оплатить комиссию. Пенсионерка долго не могла собрать нужные 49 тысяч рублей, но ей в итоге удалось это сделать. Деньги она перевела злодеям, которые после этого перестали выходить на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. // Фото: unsplash.com / Michael Fortsch