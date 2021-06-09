09 июня 2021, 10:33
Происшествия

Один человек погиб на пожаре на пилораме в Карелии

Огненное ЧП произошло вечером 8 июня в деревне Рыпушкалицы

Серьезный пожар, бушевавший накануне вечером на пилораме в Олонецком районе, не обошелся без жертв.

По имеющейся у «Петрозаводск говорит» информации, в результате пожара в деревне Рыпушкалицы 8 июня погиб один человек, еще один пострадал.

Информацию подтвердили в МЧС Карелии. В министерстве сообщили, что пострадавшего на пожаре госпитализировали в ЦРБ. Также спасатели унесли подальше от огня один газовый баллон. (фото vk.com)

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Метки: 
пилорама
пожар
новости Карелии
Олонецкий район
МЧС Карелии