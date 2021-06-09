Один человек погиб на пожаре на пилораме в Карелии

Серьезный пожар, бушевавший накануне вечером на пилораме в Олонецком районе, не обошелся без жертв.

По имеющейся у «Петрозаводск говорит» информации, в результате пожара в деревне Рыпушкалицы 8 июня погиб один человек, еще один пострадал.

Информацию подтвердили в МЧС Карелии. В министерстве сообщили, что пострадавшего на пожаре госпитализировали в ЦРБ. Также спасатели унесли подальше от огня один газовый баллон. (фото vk.com)