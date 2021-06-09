09 июня 2021, 08:53
Пилорама полыхала в Олонецком районе
Тринадцать спасателей тушили возгорание в деревне Рыпушкалицы
Накануне вечером в Олонецком районе произошел серьезный пожар на пилораме.
Дым от возгорания был виден с трассы.
По информации паблика пожарной охраны района, 8 июня в 20:28 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о возгорании в деревне Рыпушкалицы.
Для ликвидации пожара на пилораме привлекались тринадцать спасателей.
Спасателям потребовалось меньше часа, чтобы справиться с пожаром. По информации МЧС Карелии, в 21:16 возгорание было ликвидировано.
(фото и видео vk.com)