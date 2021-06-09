Пилорама полыхала в Олонецком районе

Накануне вечером в Олонецком районе произошел серьезный пожар на пилораме.

Дым от возгорания был виден с трассы.

По информации паблика пожарной охраны района, 8 июня в 20:28 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о возгорании в деревне Рыпушкалицы.

Для ликвидации пожара на пилораме привлекались тринадцать спасателей.

Спасателям потребовалось меньше часа, чтобы справиться с пожаром. По информации МЧС Карелии, в 21:16 возгорание было ликвидировано.

(фото и видео vk.com)