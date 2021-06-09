09 июня 2021, 08:40
Водитель рискует остаться без прав после встречи с карельской ГИБДД
Дорожная полиция отловила двух гонщиков из Петербурга и Москвы на трассе «Кола»
Инспекторы ДПС контролируют безопасность на дорогах Карелии. В Олонецком районе двое водителей, жители Санкт-Петербурга и Москвы, двигаясь по трассе «Кола», превысили скорость более чем на 60 км/час.
По сообщению ГИБДД, одному из них грозит лишение водительских прав на один год за повторное административное правонарушение.
«Превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД и одной из основных причин совершения ДТП, в том числе с тяжкими последствиями», - добавили в ведомстве. (фото vk.com)