Водитель рискует остаться без прав после встречи с карельской ГИБДД

Инспекторы ДПС контролируют безопасность на дорогах Карелии. В Олонецком районе двое водителей, жители Санкт-Петербурга и Москвы, двигаясь по трассе «Кола», превысили скорость более чем на 60 км/час.

По сообщению ГИБДД, одному из них грозит лишение водительских прав на один год за повторное административное правонарушение.

«Превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД и одной из основных причин совершения ДТП, в том числе с тяжкими последствиями», - добавили в ведомстве. (фото vk.com)