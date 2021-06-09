09 июня 2021, 08:40
Происшествия

Водитель рискует остаться без прав после встречи с карельской ГИБДД

Дорожная полиция отловила двух гонщиков из Петербурга и Москвы на трассе «Кола»

Инспекторы ДПС контролируют безопасность на дорогах Карелии. В Олонецком районе двое водителей, жители Санкт-Петербурга и Москвы, двигаясь по трассе «Кола», превысили скорость более чем на 60 км/час.

По сообщению ГИБДД, одному из них грозит лишение водительских прав на один год за повторное административное правонарушение.

«Превышение скорости является самым распространенным нарушением ПДД и одной из основных причин совершения ДТП, в том числе с тяжкими последствиями», - добавили в ведомстве. (фото vk.com)

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Метки: 
трасса «Кола»
новости Карелии
ДПС
скорость