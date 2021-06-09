Крепко спавший ребенок переполошил родителей и спасателей

Отец, испугавшись за сына, позвал на помощь спасателей в Петрозаводске. События разворачивались вечером 8 июня. Мужчина позвонил на пульт пожарно-спасательной службы столицы Карелии и рассказал, что не может попасть в квартиру, где находится его восьмилетний сын.

Мальчик не отвечал на звонки и не открывал дверь, которая была закрыта на ключ изнутри. Спасатели помогли переживавшему родителю.

Пожарные установили 3-коленную лестницу на балкон квартиры, расположенной на третьем этаже. Через открытую балконную дверь они проникли в квартиру. Ребенок был в порядке. Мальчик просто крепко спал. (фото topspb.tv)