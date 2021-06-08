Мужчина отстал от поезда и пропал в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска ищет Александра Черкеса 1989 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По данным поискового отряда, мужчина ехал на поезде в сторону Москвы. 7 июня в 8 утра он вышел из поезда в Петрозаводске и отстал. С тех пор о судьбе молодого человека ничего не известно.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении этого мужчины, просят звонить по телефону: 8-911-415-25-87.