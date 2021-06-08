В ГИБДД рассказали о пострадавших в ДТП в Петрозаводске детях

За первые пять месяцев 2021 года в Петрозаводске в ДТП пострадали девять детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Четыре ребенка были пассажирами транспортных средств, четыре несовершеннолетних пострадали при переходе дороги, один ребенок пострадал в качестве велосипедиста. Треть происшествий зарегистрирована по вине детей (переход дороги вне установленного места, переход на запрещающий сигнал светофора, движение на велосипеде по проезжей части в возрасте младше 14 лет).

В Госавтоинспекции попросили горожан ежедневно напоминать детям правила поведения на дороге, а также использовать детские удерживающие устройства в автомобилях. Фото avtogide.ru