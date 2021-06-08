Режиссер «Острова» отозвался о пожаре в церкви-декорации в Карелии

Режиссер фильма «Остров» Павел Лунгин отреагировал на уничтожение в огне деревянной церкви - декорации к кинокартине. Слова кинематографиста приводит Пятый канал.

«Это очень горько, это очень больно. Потому что любовь к этому фильму… Она из этой декорации сделала реальность. Люди приходили туда и считали, что это настоящая церковь, что все было по правде, что все так и есть. И это чувство, когда из фильма возникает реальность. Декорация становится больше, чем реальность. Очень обидно, что она сгорела, ужасно печально»,

- с горечью отметил Лунгин.

Напомним, пожар в деревянном строении, расположенном на берегу залива Белого моря, вспыхнул в 17:38 7 июня. На борьбу с возгоранием были отправлены специалисты пожарно-спасательных частей Кемского района. Спасти здание, однако, не удалось.

Фильм «Остров» снимался в поселке Рабочеостровск в середине 2000-х годов. После его выхода на экраны декорации в Рабочеостровске стали популярным объектом среди туристов.