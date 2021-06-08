08 июня 2021, 15:26
Сотрудники ДПС помогли женщинам, попавшим в передрягу в Карелии
Водителям напомнили о необходимости проверить техническое состояние автомобиля перед длинной дорогой
В минувшую пятницу сотрудники ДПС Артур Линдфорс и Дмитрий Перехвал во время патрулирования в Муезерском районе заметили на проселочной дороге автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские остановились, чтобы проверить, нужна ли помощь, сообщает пресс-служба МВД по РК.
У машины стояли две женщины. Они рассказали, что ехали на дачу и внезапно пробили колесо. Самостоятельно поменять его не получалось. В итоге это сделали стражи порядка. Автоледи поблагодарила неравнодушных полицейских в одном из местных пабликов.
Водителям Карелии напоминают, что перед длительной поездкой необходимо убедиться в технической исправности автомобиля и наличии инструментов. Фото МВД