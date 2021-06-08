Сотрудники ДПС помогли женщинам, попавшим в передрягу в Карелии

В минувшую пятницу сотрудники ДПС Артур Линдфорс и Дмитрий Перехвал во время патрулирования в Муезерском районе заметили на проселочной дороге автомобиль с включенной аварийной сигнализацией. Полицейские остановились, чтобы проверить, нужна ли помощь, сообщает пресс-служба МВД по РК.

У машины стояли две женщины. Они рассказали, что ехали на дачу и внезапно пробили колесо. Самостоятельно поменять его не получалось. В итоге это сделали стражи порядка. Автоледи поблагодарила неравнодушных полицейских в одном из местных пабликов.

Водителям Карелии напоминают, что перед длительной поездкой необходимо убедиться в технической исправности автомобиля и наличии инструментов. Фото МВД