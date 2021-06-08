Двое жителей Карелии уехали на работу и пропали

Полиция Карелии объявила о розыске без вести пропавших жителей республики Александра Бородина и Геннадия Ефимова. Ориентировки опубликованы пресс-службой МВД по РК.

Житель поселка Койриноя Питкярантского района и житель села Ведлозеро Пряжинского района 2 июня выехали из Ведлозера на автомобиле ВАЗ-2112 на работу в Сегежу. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Правоохранители отмечают, что мужчины могут работать на лесозаготовках в Суоярвском районе. Полиция просит всех, кто что-либо знает об этих людях, звонить по номерам телефонов в поселке Пряжа: (814 56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68, +7-911-6636920.