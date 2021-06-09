Три автомобиля, лодка и прицеп сгорели в Карелии

Стали известны подробности и последствия серьезного пожара в поселке Заозерский Сортавальского района. О возгорании «Петрозаводск говорит» рассказывал ранее.

Сообщение о пожаре в гараже поступило 8 июня в 05:04. Через пять минут пожарные из Сортавалы были на месте происшествия. К этому моменту дощатое строение было объято огнем и пламя перекинулось на соседний гараж. Огонь с каждой минутой набирал силу. Шестерым пожарным пришлось приложить немало усилий, чтобы обуздать огненную стихию.

В результате огнем значительно были повреждены два дощатых гаража, два автомобиля «Нива», автомобиль «Хонда Аккорд», снегоход «Русская механика», лодка ПХВ и прицеп. Все сгоревшее имущество принадлежало жителям поселка. Специалистам предстоит установить причину серьезного пожара и материальный ущерб. Проводится проверка. (фото eadaily.com)