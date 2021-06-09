Нетрезвая компания едва не спалила дом в Петрозаводске

Вечером 8 июня на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире двухэтажного деревянного многоквартирного жилого дома.

Когда пожарные прибыли к месту вызова, то четверо не совсем трезвых обитателей к тому времени притушили огонь и он не успел распространиться по всей квартире. Был поврежден только мусор. При этом обитатели квартиры зачем-то растопили печь, из которой торчали дрова и сыпались искры.

По предварительным данным специалистов, жилой дом мог сгореть из-за неосторожного обращения с огнем обитателями квартиры. По данному пожару проводится проверка. (фото citytraffic.ru)