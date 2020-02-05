Очевидец рассказал подробности аварии с перевернувшимся микроавтобусом

Авария с участием микроавтобуса «Фольксваген» произошла 2 февраля в 21:10 в Питкярантском районе. Водитель, возвращавшийся с женой из Финляндии, рассказал подробности произошедшего. Историю очевидца приводит dtpptz.ru.

«До Петрозаводска оставалось около 160 км, ехал на круиз-контроле скорость 86 км/ч. Качество видео не очень, но видно, что обгоняет меня под знак «обгон запрещен» микроавтобус «Фольксваген», с управлением не справился и выкинуло с переворотом в кювет».

По его словам, в микроавтобусе находилось пять пассажиров. Никто сильно не пострадал. Связи в месте ДТП не было.

«Пассажиров разобрали по машинам. Мы взяли девушку-финку, так как жена английский знает (та по-русски не говорит), довезли до общаги консерватории на Московской, там оставили чемоданы и взяли двух ее сокурсниц, довезли до БСМП (по дороге пожаловалась, что шея и спина болит) и передали врачам, подружки с ней остались».

По словам водителя, «как появилась связь, с трудом дозвонились в полицию, передали сообщение об аварии, они и порекомендовали везти в БСМП».

Фото: 360tv.ru