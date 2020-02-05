05 февраля 2020, 18:28
Происшествия

Угрожавшего бывшей жене мужчину задержали в Петрозаводске

Нетрезвый житель столицы Карелии пришлось выяснять отношения с бывшей супругой, но перегнул палку

35-летний мужчина устроил разборки со своей бывшей женой поздно вечером 4 февраля в карельской столице.

Нетрезвый петрозаводчанин грубил и угрожал физической расправой.

Утихомирить разгоряченного мужчину удалось прибывшим сотрудникам Росгвардии. Потерпевшая женщина написала заявление. Дальнейшими разбирательствами занялась полиция.

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Метки: 
росгвардия
физическая расправа
новости петрозаводска