Угрожавшего бывшей жене мужчину задержали в Петрозаводске

35-летний мужчина устроил разборки со своей бывшей женой поздно вечером 4 февраля в карельской столице.

Нетрезвый петрозаводчанин грубил и угрожал физической расправой.

Утихомирить разгоряченного мужчину удалось прибывшим сотрудникам Росгвардии. Потерпевшая женщина написала заявление. Дальнейшими разбирательствами занялась полиция.