Молодая женщина пропала в Петрозаводске

Сотрудниками Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается Светлана Николаевна Лапина 1980 года рождения, которая со 2 февраля не выходит на связь, сообщает пресс-центр МВД по РК.

Приметы: на вид 37-40 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, волосы прямые светлые средней длины. Была одета в пуховик бордового цвета, шапку вязаную серого цвета, обута в сапоги замшевые черного цвета.

Полиция просит всех, кто обладает значимым сведениями о разыскиваемой, сообщать их по телефонам: +7-911-415-25-87, +7(8142) 73-91-54 или 02 (с мобильного – 102).