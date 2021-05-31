31 мая 2021, 08:54
Очевидцы засняли пылающий под Петрозаводском дом
Пожар в поселке Шуя тушили два десятка специалистов
Очевидец сделал фотографии пожара, произошедшего минувшей ночью в поселке Шуя под Петрозаводском. Снимки опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Напомним, пожар в частном доме вспыхнул в 00:53. На место происшествия выехали семь единиц техники и 18 спасателей.
Общими усилиями с огнем удалось справиться. В результате ЧП были повреждены стена и кровля дома на общей площади 20 квадратных метров. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Фото Максима Арикайнена