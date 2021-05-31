Очевидцы засняли пылающий под Петрозаводском дом

Очевидец сделал фотографии пожара, произошедшего минувшей ночью в поселке Шуя под Петрозаводском. Снимки опубликованы в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Напомним, пожар в частном доме вспыхнул в 00:53. На место происшествия выехали семь единиц техники и 18 спасателей.

Общими усилиями с огнем удалось справиться. В результате ЧП были повреждены стена и кровля дома на общей площади 20 квадратных метров. По предварительным данным специалистов, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Фото Максима Арикайнена