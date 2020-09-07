Очередной пациент скончался в Карелии от внебольничной пневмонии

Очередной пациент умер в Карелии от внебольничной пневмонии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в Карелии.

«За минувшие сутки зарегистрирован один летальный исход от внебольничной пневмонии: мужчина 1946 г.р. с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы, тест на COVID -19 отрицательный»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что всего за сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1216 пациентов, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Как мы писали ранее, смертей от внебольничной пневмонии в республике в этом году в два раза больше, чем в прошлом.

Для справки. Внебольничная (внегоспитальная) пневмония – это пневмония, которая развилась вне лечебного учреждения или в первые 48 часов после госпитализации. Внебольничная пневмония является распространенным явлением, поражающим людей всех возрастов, и его симптомы возникают в результате заполнения жидкостью участков легких, абсорбирующих кислород (альвеол). Это подавляет функцию легких, вызывая одышку, лихорадку, боли в груди и кашель. Ее причины включают в себя бактерии, вирусы, грибки и паразиты. Диагноз внебольничной пневмонии устанавливается путем оценки симптомов, физикального осмотра, рентгенографии или исследования мокроты.