Очередного пьяного водителя поймали на «Коле»

Минувшим вечером инспекторы ДПС остановили мужчину на иномарке в Пряжинском районе. Оказалось, он сел за руль нетрезвым, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобилиста на Ford отстранили от управления на трассе «кола». Когда его освидетельствовали алкотестером, установили 1,31 мг/л.

Теперь 61-летнему нарушителю из Костомукши грозит крупный штраф и лишение водительских прав. // ФОТО: ГИБДД Карелии