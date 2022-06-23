23 июня 2022, 09:08
Происшествия

Очередного пьяного водителя поймали на «Коле»

За рулем иномарки находился нетрезвый 61-летний автомобилист

Минувшим вечером инспекторы ДПС остановили мужчину на иномарке в Пряжинском районе. Оказалось, он сел за руль нетрезвым, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Автомобилиста на Ford отстранили от управления на трассе «кола». Когда его освидетельствовали алкотестером, установили 1,31 мг/л.

Теперь 61-летнему нарушителю из Костомукши грозит крупный штраф и лишение водительских прав. // ФОТО: ГИБДД Карелии

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новости Карелии
Пряжинский район
пьяный за рулем