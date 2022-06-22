Погрузчик насадил на вилы «Митсубиши» и повредил еще два автомобиля

Водитель вилочного погрузчика устроил групповую аварию в Промышленном городке на улице Коммунистов в Петрозаводске. Маневры водителя запечатлела камера наблюдения. Все случилось сегодня днем. Пострадали лишь транспортные средства.

В момент ДТП в погрузчике находились два человека. Погрузчик начал движение, но почему-то не смог проехать между двух автомобилей, дал резко влево и буквально пронзил стоявший автомобиль «Митсубиши», который ударил впереди стоявшую машину. Пешеходу, который шел рядом, повезло, что его не задело. Затем водитель сдал назад и впечатался в еще один автомобиль «Ниссан», после чего вышел из кабины, а за руль сел другой человек.

Что стало причиной аварии, сказать трудно. Возможно, водитель не справился с управлением. По предварительной информации Dtpptz.ru, водитель управлял погрузчиком, не имея водительского удостоверения, а также находясь в состоянии опьянения. (фото и видео dtpptz.ru, Владислав Тулупов)