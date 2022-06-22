ГИБДД попросила петрозаводчан не рисковать жизнью в Пятом поселке

После трагического ДТП, в котором погиб 45-летний пешеход, Госавтоинспекция Петрозаводска решила напомнить петрозаводчанам о бесценности жизни.

Ведомство обеспокоено тем, что пешеходы в Пятом поселке пересекают проезжую часть не по пешеходному переходу на Пограничной, а бегают через дорогу. Днем 18 июня под колеса легкового автомобиля угодил мужчина. Он погиб до приезда «скорой». Ранее здесь происходили аварии по вине пеших участников дорожного движения.

Нерегулируемый пешеходный переход был обустроен в 2019 году. Здесь поставили ограждения, дорожные знаки, ограничивающие скорость движения, дополнительно поставили фонари.

«Несмотря на изменения в организации дорожного движения, созданные комфортные условия для пересечения дороги на данном участке, пешеходы продолжают нарушать правила и подвергают свою жизнь опасности», - недоумевают в Госавтоинспекции.

Ведомство призвало петрозаводчан не нарушать ПДД, не торопиться, дойти до пешеходного перехода и переходить дорогу, убедившись в полной безопасности. (фото городская Госавтоинспекция)