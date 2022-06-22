КамАЗ устроил заварушку на кольце, троллейбусам пришлось менять курс

Вечером 22 июня в районе новой развязки на Куйбышева-Варкауса-Ленинградской произошел неприятный инцидент.

Грузовик КамАЗ оборвал провода и повалил опору контактной сети. Из-за этого двум троллейбусам пришлось менять привычный маршрут.

В ПМУП «Городской транспорт» сообщили, что «пятерка» в направлении к центру сегодня будет следовать по улице Московской, Первомайскому проспекту, Ленина, далее по прежнему маршруту.

Троллейбус №6 в направлении к центру также следует по Первомайскому проспекту, Ленина к развороту на площади Гагарина и далее по проспекту Ленина по прежнему маршруту.

С утра 23 июня троллейбусы №5 и 6 маршрутов будут следовать по обычным схемам.

Также по информации местных СМИ, из-за инцидента на развязке в некоторых домах пропал Интернет. (фото vk.com)