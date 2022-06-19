Пешехода в Петрозаводске сбили насмерть

Днем 18 июня в Петрозаводске произошло смертельное ДТП. Водитель на ВАЗ сбил мужчину, сообщили в ГИБДД.

Это случилось в 15:10 около дома № 5 на улице Пограничной. Автомобилем управлял 20-летний юноша. Он обгонял автобус и не заметил пешехода.

Мужчина перебегал проезжую часть, бежал не по переходу, в итоге 45-летнего пешехода сбили. Он умер до приезда бригады «скорой».

По факту аварии проводят проверку. // Фото: ГИБДД Петрозаводска