19 июня 2022, 09:05
Пешехода в Петрозаводске сбили насмерть
Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте и погиб
Днем 18 июня в Петрозаводске произошло смертельное ДТП. Водитель на ВАЗ сбил мужчину, сообщили в ГИБДД.
Это случилось в 15:10 около дома № 5 на улице Пограничной. Автомобилем управлял 20-летний юноша. Он обгонял автобус и не заметил пешехода.
Мужчина перебегал проезжую часть, бежал не по переходу, в итоге 45-летнего пешехода сбили. Он умер до приезда бригады «скорой».
По факту аварии проводят проверку. // Фото: ГИБДД Петрозаводска