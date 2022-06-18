Жена в Кеми дважды вонзила нож в грудь мужу

В отношении 45-летней жительницы Кеми возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Женщину по решению суда заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.

Инцидент случился 13 июня утром дома у супружеской пары. Муж с женой с утра выпивали и почему-то поссорились. Женщина схватила нож и нанесла мужу два удара в грудь.

Он остался жив только потому, что ему врачи вовремя оказали квалифицированную помощь. Следователи считают, что жена хотела убить супруга, но не смогла по независящим от нее причинам. // Фото: СУ СКР по региону