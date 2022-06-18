18 июня 2022, 13:42
Жена в Кеми дважды вонзила нож в грудь мужу
Женщину в Карелии обвинили в покушении на убийство
В отношении 45-летней жительницы Кеми возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Женщину по решению суда заключили под стражу, сообщили в СУ СКР по региону.
Инцидент случился 13 июня утром дома у супружеской пары. Муж с женой с утра выпивали и почему-то поссорились. Женщина схватила нож и нанесла мужу два удара в грудь.
Он остался жив только потому, что ему врачи вовремя оказали квалифицированную помощь. Следователи считают, что жена хотела убить супруга, но не смогла по независящим от нее причинам. // Фото: СУ СКР по региону