Отец выбросил из окна собственного маленького сына

Вечером 17 июня, уже ближе к ночи, пьяный папаша в Екатеринбурге покалечил своего 11-летнего сына. Мужчина выкинул ребенка из окна на землю, пишет Е1.ru.

После этого 41-летний екатеринбуржец заперся в квартире, где проживает с сынишкой и бывшей супругой. Соседи рассказали, что он был судим ранее, а пил с утра.

Когда приехали стражи порядка, мать пострадавшего мальчика тоже была пьяна. Ехать с ним в больницу она отказалась. Ранее женщину наказывали за плохое исполнение родительских обязанностей.

Мужчину задержали, проверку ведет СУ СКР по региону. Но горе-отец отрицает свою вину. // Фото: pxhere.com