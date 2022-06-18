Серьезное ДТП произошло на днях в Петрозаводске

Очевидец опубликовал в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте фотографии ДТП на улице Генерала Фролова. Во дворе около дома № 4 произошла серьезная авария.

Судя по снимкам, две машины столкнулись и разбиты просто в хлам. Кто виновник происшествия, непонятно, но один автомобиль почему-то задом стоит на газоне.

Другие очевидцы пишут, что это случилось вечером 16 июня, повреждения получили 5 или 6 машин, которые стояли на парковке. Из двора якобы выезжал пьяный водитель.

На место ДТП приезжали сотрудники ГИБДД и скорая помощь, так что, вероятно, были пострадавшие люди.

// Фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте