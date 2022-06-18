Из-за случайного знакомства пенсионер лишился денег и карточки

Банковскую карточку и деньги со счета украли у 71-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина сам пригласил похитителя в гости.

Он познакомился с этим человеком на улице, оба оказались любителями выпить. Вскоре пришли к пенсионеру домой, на Древлянку, началось застолье.

Хозяин квартиры уснул, а после пробуждения обнаружил, что нет банковской карточки. Он обратился в полицию, сотрудники угрозыска вычислили 41-летнего ранее судимого за имущественное преступление собутыльника.

Он взял чужую карточку, приобрел алкоголь и продукты. Покупал несколько раз на суммы до 1000 рублей, чтобы не вводить пароль. В итоге потратил почти 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com