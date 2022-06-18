Восемь единиц оружия добровольно сдали жители Карелии

Сотрудники и военнослужащие Росгвардии вместе с полицейскими провели несколько проверок. В пресс-службе ведомства сообщили, что рейды принесли результаты.

Силовики проверяли владельцев огнестрельного оружия, чтобы убедиться, правильно ли они хранят его и патроны. Всего за неделю провели 94 проверки.

В их ходе 8 единиц оружия жители Карелии добровольно сдали. Видимо, они не в состоянии были обеспечить его сохранность по правилам.

Росгвардейцы составили восемь протоколов о нарушениях в сфере оборота оружия. Они изъяли пять единиц оружия и 76 патронов. // Фото: Росгвардия