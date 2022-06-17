У петрозаводчанина в парке за считанные минуты увели велосипед

Велопрогулка была омрачена для петрозаводчанина, который в центральном парке города на пару минут оставил средство передвижения без присмотра. Молодой человек обратился в полицию с заявлением об угоне. Стоимость похищенного составила 13 тысяч рублей.

По сообщению пресс-службы МВД, сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого. Им оказался 39-летний местный житель, ранее уже попадавшийся в поле зрения правоохранителей в связи с аналогичными кражами. Оказавшись в парке, он заметил непристегнутый антиугонным устройством велосипед, который забрал и укатил домой, намереваясь в последующем сбыть. Но не успел.

Сейчас двухколесный транспорт возвращен владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». В ведомстве напомнили жителям карельской столицы, что оставлять в общественном месте велосипеды, самокаты без присмотра или без специальных запирающих устройств нельзя. Фото: istockphoto.