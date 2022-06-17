Мужчина рискует провести за решеткой 12 лет за взятку полицейскому

53-летний мужчина заработал себе еще одно уголовное дело. Он проходил обвиняемым по делу о преступлениях в сфере экономической деятельности.

В отделении полиции он передал сотруднику следственного отдела МВД по Кондопожскому району 250 тысяч рублей, установили следователи. Деньги предназначались для возврата ранее изъятой табачной продукции, являвшейся вещественным доказательством по уголовному делу.

Его задержали на месте, завели уголовное дело и заключили под стражу. Вину он признал. Дело передали в суд. Обвиняемому в даче взятки грозит до 12 лет лишения свободы. (фото Следком по РК)