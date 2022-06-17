17 июня 2022, 15:02
Молодая иностранка пыталась обокрасть магазин в Петрозаводске
Сотрудники Росгвардии пресекли хищение товара из торговой точки
В одном из торговых центров Петрозаводска 16 июня сотрудники Росгвардии задержали 21-летнюю гражданку одной из азиатских стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Молодая женщина пыталась вынести товары из магазина на сумму около 2000 рублей. В числе похищенного - сладости, а также хозяйственные товары.
Охрана заметила воровку и задержала ее до приезда росгвардейцев. В итоге девушку передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com