Молодая иностранка пыталась обокрасть магазин в Петрозаводске

В одном из торговых центров Петрозаводска 16 июня сотрудники Росгвардии задержали 21-летнюю гражданку одной из азиатских стран. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Молодая женщина пыталась вынести товары из магазина на сумму около 2000 рублей. В числе похищенного - сладости, а также хозяйственные товары.

Охрана заметила воровку и задержала ее до приезда росгвардейцев. В итоге девушку передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото: unsplash.com