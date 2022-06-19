Очередного любителя выехать на встречку накажут в Карелии

В воскресенье, 19 июня, инспекторы ДПС остановили нарушителя в Пряжинском районе. Автомобилист совершал обгон в запрещенном месте, сообщили в ГИБДД Карелии.

На этом участке дороги действовал запрещающий такой маневр знак, но водитель его проигнорировал. Ему грозит штраф или лишение прав.

В течение пяти месяцев этого года в 14 ДТП, случившихся из-за нарушений правил обгона, получили травмы 17 человек, а двое погибли.

При этом с начала года инспекторы ДПС зафиксировали больше 1300 опасных ситуаций, созданных выполняющими обгон. // Фото: ГИБДД Карелии